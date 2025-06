Trump da Peace and Love | storia di un tycoon candidato al Nobel

Trump da Peace and Love: storia di un tycoon candidato al Nobel. L'ex presidente americano, noto per i suoi modi spesso controversi, si presenta ora come ambasciatore di pace, celebrando con entusiasmo l’accordo mediato tra Repubblica popolare del Congo e Ruanda. Un gesto che segna una svolta nel suo percorso e potrebbe aprire le porte a un possibile riconoscimento internazionale. La sua candidatura al Premio Nobel per la Pace 2026 diventa così un simbolo di speranza e di cambiamento reale.

Quello mediato dagli Usa tra Repubblica popolare del Congo e Ruanda è un accordo di pace "storico" e un "glorioso trionfo", afferma Trump nel corso della cerimonia nello Studio Ovale con i ministri degli Esteri dei due Paesi e che ha sancito una concreta possibilità che l'ossessione del tycoon venga soddisfatta: il presidente Usa è stato candidato al Premio Nobel per la Pace 2026 dal capo di Stato congolese.

