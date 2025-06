Trump | cessate il fuoco fra Hamas e Israele la prossima settimana

In un contesto di crescente tensione a Gaza, l'ottimismo del ex presidente Trump apre nuove speranze per la pace. Con la possibilità di un accordo tra Israele e Hamas già alla prossima settimana, l'attenzione mondiale si concentra sui negoziati in corso. Un passo fondamentale verso la stabilità regionale potrebbe essere imminente, lasciando intravedere un futuro più promettente per le popolazioni coinvolte. La diplomazia internazionale resta in attesa di sviluppi concreti e decisivi.

Washington, 28 giu. (askanews) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dichiara ottimista riguardo a un nuovo cessate il fuoco a Gaza, affermando che un accordo tra Israele e Hamas potrebbe arrivare già la prossima settimana. "Pensiamo che già la prossima settimana otterremo un cessate il fuoco", ha dichiarato Trump ai giornalisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: cessate il fuoco fra Hamas e Israele la prossima settimana

