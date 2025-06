Trump cambia la legge sulla cannabis | la lettera delle star al presidente

Un appello accorato che unisce star dello sport e dello spettacolo per spingere Donald Trump a rivedere la legge sulla cannabis. La lettera aperta, firmata da nomi di spicco come Kevin Durant, evidenzia l’urgenza di una riforma che possa cambiare il destino di milioni di cittadini americani. È emergenza o semplice strategia politica? La questione si fa sempre più calda e coinvolgente.

(Adnkronos) – "Mr President, cambi la legge sulla marijuana". Un gruppo di celebrità dello sport e dello showbiz americano ha scritto una lettera aperta alla Casa Bianca per sollecitare il presidente Donald Trump a intervenire con decisione sulla riforma della legge sulla cannabis. Tra i firmatari della missiva figurano il campione Nba Kevin Durant, la leggenda . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

