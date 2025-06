Trump avvisa l' Unione europea | Imparerà presto a non essere cattiva con noi

Donald Trump avverte l'Unione Europea: presto imparerà a non essere cattiva con gli Stati Uniti. Durante la firma di un accordo di pace in Congo, il presidente ha sottolineato le tensioni sui dazi, affermando che l'Ue sta attraversando una fase difficile e che verrà il momento in cui cambieranno approccio. La sfida con Bruxelles si fa sempre più complessa, ma quale sarà il prossimo passo in questa strategia di pressione?

Sui dazi l' Unione europea presto "imparerà a non essere cattiva con gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando dallo Studio Ovale in occasione della firma dell'accordo di pace tra RD Congo e Ruanda. Trump ha detto di essere in trattativa con la presidente della Commissione europea " Ursula Von der Leyen, ma che si tratta di "una situazione molto difficile". "L'Ue è stata incredibilmente ingiusta con noi - ha evidenziato il presidente degli Stati Uniti - e se si guarda ai presidenti precedenti, sono stati trattati molto male". "A me trattano bene perché conosco il sistema - ha sottolineato Trump - e soprattutto perché noi abbiamo molto più potere di loro" Trump ha poi aggiunto che il problema con l'Unione europea è che "hanno molte tasse ingiuste e fanno costantemente causa alle nostre aziende, Apple, Google. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump avvisa l'Unione europea: "Imparerà presto a non essere cattiva con noi"

In questa notizia si parla di: trump - europea - essere - unione

Trump e Putin, dialogo telefonico e pressione europea per cessate il fuoco in Ucraina - A poche ore dall’atteso confronto telefonico tra Trump e Putin, il clima internazionale si infiamma tra tensioni geopolitiche e pressioni europee per un cessate il fuoco in Ucraina.

E TRUMP ANNUNCIA L’ACCORDO CON LA CINA «INDIA LA PROSSIMA» OBIETTIVO 10% PER LA UE (Corriere della Sera, Francesca Basso, 27 giugno 2025) La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea si avvicina a una svolta, ma il tempo stringe. Vai su X

Unione Europea e Canada hanno firmato un accordo di difesa, allo scopo di emanciparsi dagli Stati Uniti in termini militari. L’accordo è stato innescato anche dalle politiche estere di Trump, in particolare sui dazi, con l’UE che sta cercando nuovi alleati affidab Vai su Facebook

Trump propone all'Ue dazi al 10%. Con alcuni Paesi faremo accordi, altri dovranno pagare - Trump, Ue si è comportata male ma noi abbiamo carte migliori delle loro; Dazi, Trump interrompe le trattative col Canada. E sulla Ue: «Con la digital tax non ne uscirà bene; Dazi, Trump attacca l'Unione Europea: L'Ue imparerà presto a non essere cattiva con gli Usa.

Dazi, Trump pressa l’Europa: «Imparerà a non essere cattiva» - Il tycoon rompe con il Canada DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES Tutto dipende da quanto sarà «asimmetrico» l’accordo tra Stati Uniti e Ue, ... Da msn.com

Dazi, Trump riaccende la miccia: "L'Ue è molto cattiva, ma abbiamo noi le carte in mano". E rompe con il Canada - Ma presto imparerà a non essere cattiva, sanno cosa sta per succedere" ha detto il presidente Usa a u ... today.it scrive