Trump attacca i democratici | Tifano contro gli Stati Uniti

Donald Trump torna a scuotere gli animi, accusando i democratici di tifare contro gli Stati Uniti e creando così un polverone politico. Con un tweet pungente, il tycoon si scaglia contro le opposizioni alla sua legge di spesa e si complimenta con i leader della NATO incontrati all’Aia, evidenziando le divisioni interne e le sfide che attraversano il panorama americano e internazionale. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà il prossimo passo?

WASHINGTON – Donald Trump torna ad attaccare i democratici su Truth. “Perché tifano sempre contro gli Stati Uniti?”, scrive il presidente a poche ore dall’inizio di un voto preliminare al Senato sulla sua legge di spesa alla quale si oppongono non solo i dem ma anche una parte dei repubblicani. E, a proposito del vertice dell’Alleanza Atlantica avvenuto all’Aia nei giorni scorsi, il tycoon aggiunge: “Che gente fantastica ho incontrato alla Nato, alcuni dei più incredibili leader al mondo”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Trump attacca i democratici: “Tifano contro gli Stati Uniti”

