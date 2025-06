Truffe online è tornato il money muling | attenzione agli annunci di lavoro potresti diventare complice di molti crimini

Certe offerte di lavoro che sembrano troppo allettanti potrebbero nascondere insidie pericolose. Il fenomeno del money muling, tornato alla ribalta nelle ultime settimane, rappresenta una minaccia reale: accettare di trasferire denaro dal proprio conto può trasformarti in complici di crimini di riciclaggio. Resta vigile e informa sempre prima di agire, perché la tua attenzione può fare la differenza tra sicurezza e truffa.

Se qualcuno ti offre un compenso chiedendoti di trasferire denaro dal tuo conto corrente, potresti essere vittima di money muling. E diventare, tuo malgrado, complice di un crimine. Il money muling è infatti una forma di riciclaggio di denaro. Fa parte delle categorie delle truffe online, una di quelle tornata prepotentemente d'attualità nelle ultime settimane. Tanto che alcune banche, tra cui Intesa San Paolo, hanno lanciato l'allarme. " Certe occasioni che sembrano d'oro possono costarti caro ", hanno avvertito dall'istituto.

