In un’epoca in cui le truffe si evolvono con astuzia, emergono storie che ci fanno rabbrividire. Questa volta, i malfattori si spacciano da operatori sanitari, sfruttando la vulnerabilità degli anziani e usando la scusa della fisioterapia per ingannare. Giovanni F. ha deciso di agire, segnalando tutto alla polizia. Un episodio inquietante che mette in luce quanto sia fondamentale restare vigili e informati per proteggere i nostri cari.

Si finge anziana e fragile per smascherare i truffatori: questa volta, alla base del raggiro, c’è una scusa ’originale’: la fisioterapia. Episodio che Giovanni F. definisce inquietante. Per questo, ha anche segnalato l’accaduto alla polizia. La prima telefonata mesi fa, l’ultima ieri. "Mia madre ha 89 anni – spiega – e l’anno scorso abbiamo iniziato a fare visite ortopediche in un ospedale e in alcune strutture private. Le è stata consigliata anche la fisioterapia. Nelle carte delle prenotazioni e dei certificati, ho lasciato i dati di mia mamma e il mio numero di cellulare, così in caso di bisogno avrebbero chiamato direttamente me". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffatori, il nuovo trucco: "Finti operatori sanitari"

