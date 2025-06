Truffa ai danni di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese | finti produttori chiamano i ristoratori per farsi dare soldi per partecipare al programma

La popolare trasmissione “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese, simbolo di successo e innovazione culinaria, si trova ora al centro di una truffa che macchia il suo decimo anniversario. Finti produttori chiamano i ristoratori chiedendo soldi per partecipare al programma, ingannando ignari imprenditori del settore. Un episodio grave che mette in luce la necessità di maggiore attenzione e tutela nel mondo dello spettacolo e della ristorazione. È fondamentale scoprire come proteggersi da queste frodi.

Uno dei programmi cult di Sky, “ 4 Ristoranti” con Alessandro Borghese, ha tagliato il traguardo dei dieci anni di messa in onda. Una festa importante che però è stata “macchiata” da una truffa bella e buona. Secondo diverse segnalazioni ricevute non solo all’emittente, ma anche alla produzione Banijay Italia, diversi ristoratori sarebbero stati raggirati telefonicamente. A denunciare il tutto è proprio un comunicato congiunto Sky e Banijay Italia: “ Abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate a ristoratori da parte di falsi rappresentanti di Sky Italia e Banijay Italia, che chiedono denaro per partecipare al programma Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Truffa ai danni di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese: finti produttori chiamano i ristoratori per farsi dare soldi per partecipare al programma

