Trovato un cadavere in Arno in centro a Pisa

Una tragica scoperta scuote il cuore di Pisa: nel primo pomeriggio di oggi, 28 giugno, è stato rinvenuto un cadavere nel suggestivo Arno, sulla sponda del Lungarno Mediceo. La scena, drammatica e inquietante, si svolge all'altezza dello scalo Roncioni mentre le attività preparatorie per il tradizionale Gioco del Ponte sono in pieno svolgimento. Una vicenda che ha lasciato la comunità senza parole, sollevando interrogativi e timori.

