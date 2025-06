Trovato nell’Arno un cadavere in avanzato stato di decomposizione | ancora da chiarire il sesso

Un inquietante ritrovamento scuote Pisa: nel cuore del fiume Arno, vicino al Ponte di Mezzo, è stato scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La scena, scoperta da volontari durante i preparativi del celebre Gioco del Ponte, solleva interrogativi sulla sua identità e le circostanze del decesso. La città si interroga su questo enigma che potrebbe cambiare per sempre la loro storia. Sul posto si susseguono indagini e interrogativi irrisolti.

Un corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione è stato trovato sabato pomeriggio nell'Arno, non distante dal Ponte di Mezzo, nel centro di Pisa. A fare la scoperta, avvenuta intorno alle 15, sono stati alcuni volontari impegnati nei preparativi del Gioco del Ponte, la tradizionale sfida tra le due parti cittadine che ogni anno infiamma tutta la città, che hanno avvistato un braccio con alcuni tatuaggi affiorare dall'acqua. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno portato a termine le operazioni di recupero. È ancora da accertare il sesso: al momento della scoperta il corpo sembrava appartenere a un uomo, ma una volta ripescato sono sorti i primi dubbi.

