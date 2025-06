Trovato morto il 40enne disperso nell’Adda

Tragedia sulle sponde dell’Adda: un disperso di 40 anni, originario della Romania, è stato trovato senza vita dai sommozzatori. La sua scomparsa ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle acque locali. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e prestare attenzione alla vigilanza. La vicenda si aggiunge alle tante storie di emergenza che ci invitano alla prudenza e alla solidarietà.

Dramma nelle acque del fiume Adda, dove un uomo di circa 40 anni di origine rumena è stato recuperato senza vita dai sommozzatori nella zona del ponte tra Canonica e Vaprio d’Adda. L’allarme è scattato intorno alle 16 di sabato 28 giugno. L’uomo sarebbe entrato in acqua in prossimità di una piattaforma di cemento sommersa. Dopodiché sarebbe sprofondato, trascinato via dalla corrente nonostante le richieste di aiuto e tentativi di salvataggio da parte degli amici. Sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Treviglio, del nucleo Saf di Milano e di altre squadre specializzate. Le perlustrazioni sono state effettuate sia in acqua che dall’alto, con l’impiego di un elicottero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Trovato morto il 40enne disperso nell’Adda

