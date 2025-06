trovata una manta morta sulla spiaggia di marina di pisa

Un triste ritrovamento ha segnato il pomeriggio di oggi lungo la costa di Marina di Pisa. Poco dopo le 16, alcuni passanti hanno notato una manta morta arenata tra le rocce vicino a piazza Gorgona. Questo sconcertante episodio solleva ancora una volta interrogativi sulla salute dei nostri mari e sull'impatto delle attività umane sull'ecosistema marino. La scoperta ci invita a riflettere sull'importanza di proteggere le meraviglie che il nostro mare ci offre.

Marina di Pisa (Pisa), 28 giugno 2025 – Un triste ritrovamento ha segnato il pomeriggio di oggi lungo la costa di Marina di Pisa. Poco dopo le 16, sulla scogliera non lontana da piazza Gorgona, alcuni passanti hanno notato la presenza di un grosso animale marino arenato tra le rocce. A un primo sguardo sembrava un corpo estraneo portato dalla corrente, ma avvicinandosi si è rivelato per quello che era: una manta, purtroppo senza vita, in evidente stato di decomposizione. A intervenire per la rimozione è stata una squadra nautica dei vigili del fuoco, che ha recuperato l’esemplare e provveduto a metterlo in sicurezza per ulteriori verifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it