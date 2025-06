Troppo caldo in nidi e infanzia le mamme protestano | Costrette a ritirare i bimbi

Troppo caldo in nidi e scuole dell'infanzia: le mamme protestano, costrette a ritirare i piccoli. Le temperature torride di Bologna mettono a dura prova l’educazione e il benessere dei nostri bambini, suscitando un forte malcontento tra i genitori. Un gruppo di mamme ha quindi deciso di lanciare un’allarme collettivo attraverso una petizione online, chiedendo misure immediate per garantire ambienti più sicuri e confortevoli.

Le temperature degli ultimi giorni, roventi a causa dell'ondata di calore che sta interessando Bologna, mettono a dura prova anche gli insegnanti e i bambini delle scuole dell'infanzia e dei nidi in città. Tanto che un gruppo di mamme ha lanciato l'allarme (con petizione online) chiedendo.

