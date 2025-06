Tron | Ares conferma il ritorno di Jeff Bridges e svela il primo sguardo alla villain di Jodie Turner-Smith

Tron: Ares segna un emozionante ritorno nel mondo digitale, con Kevin Flynn che riappare e Jodie Turner-Smith pronta a sfidare il sistema come nuova villain. Dopo anni di attesa, il franchise Disney si prepara a conquistare nuove generazioni, promettendo effetti spettacolari e una trama avvincente. Il primo sguardo alla minacciosa antagonist lascia presagire un capitolo ricco di sorprese e innovazioni. Il futuro di Tron si illumina di nuove possibilità e grandi aspettative.

Tron: Ares segna il ritorno di Kevin Flynn e introduce la nuova villain di Jodie Turner-Smith, pronta a scuotere il mondo digitale. Dopo anni di attesa e incertezze, Tron: Ares si prepara finalmente a rilanciare il celebre franchise Disney con un capitolo che punta a superare i risultati dei film precedenti. Tron (1982) e Tron: Legacy (2010) non hanno brillato al botteghino al momento dell'uscita, ma nel tempo sono diventati titoli di culto, guadagnando sempre più consensi grazie all'home video e alle piattaforme di streaming. Questa volta, la Disney punta a un successo immediato, sia di critica che di pubblico, e spera che Tron: Ares possa finalmente portare il franchise al centro della scena cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tron: Ares conferma il ritorno di Jeff Bridges e svela il primo sguardo alla villain di Jodie Turner-Smith

