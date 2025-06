Triple H | Un altro match? Sarebbe letteralmente l’ultima cosa che faccio in vita mia

Triple H ha chiarito senza mezzi termini che un suo ritorno sul ring non è più nei piani, anche se il pubblico continua a chiederglielo con entusiasmo. Con la sua simpatia pungente e una determinazione inossidabile, ha ribadito che il suo cammino da wrestler si è concluso, lasciando i fan con la speranza di continuare a vederlo nel backstage o dietro le quinte. La sua decisione è definitiva: l’ultima battaglia ormai è alle spalle.

Triple H ha risposto in modo categorico ai cori dei fan che chiedevano un suo ritorno tra le corde durante il post-show di WWE Night of Champions 2025, ribadendo che non lotterà mai più. “Sarebbe davvero l’ultima cosa che farei”. Quando il pubblico dell’Arabia Saudita ha iniziato a scandire per un suo ritorno sul ring, Triple H ha affrontato direttamente la questione con la sua tipica ironia tagliente. “Potete scandire quanto volete, ma non ci sarà nessun ultimo match. Sapete quando si dice ‘fosse anche l’ultima cosa che faccio’? Beh, sarebbe davvero l’ultima cosa che farei”, ha dichiarato il Chief Content Officer della WWE, riferendosi chiaramente ai suoi gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Triple H: “Un altro match? Sarebbe letteralmente l’ultima cosa che faccio in vita mia”

