Triple H | Sono incredibilmente orgoglioso delle scuse di CM Punk all’Arabia Saudita

Triple H non può nascondere il suo orgoglio per le scuse pubbliche di CM Punk all'Arabia Saudita, un gesto che dimostra maturità e crescita personale. Durante il kickoff di Night of Champions, Triple H ha elogiato l'ex wrestler per aver affrontato con coraggio le controversie passate, sottolineando come questo sia un esempio di evoluzione e rispetto. Nel post-show, le sue parole sul main event tra John Cena e CM Punk hanno ulteriormente evidenziato la sua ammirazione.

Triple H ha elogiato pubblicamente CM Punk per aver chiesto scusa all’Arabia Saudita durante il kickoff di Night of Champions, riferendosi a vecchi commenti controversi sui social media risalenti al 2019. “È cresciuto come persona”: Triple H elogia la maturità di CM Punk. Nel post-show di Night of Champions, Triple H ha parlato con Byron Saxton e Jackie Redmond dell’evento appena concluso. Commentando il main event tra John Cena e CM Punk, il Chief Content Officer della WWE ha evidenziato quanto entrambi i wrestler siano cambiati negli ultimi quindici anni. “È stato bellissimo vederlo crescere come persona, vederlo salire sul palco e chiedere scusa al popolo saudita, apprezzare quello che ha nella vita e nella carriera, le cose che può fare e le opportunità che gli si presentano”, ha spiegato Triple H. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Triple H: “Sono incredibilmente orgoglioso delle scuse di CM Punk all’Arabia Saudita”

