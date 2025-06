triathlon olimpico bene i grossetani

Triathlon Olimpico: un orgoglio per i grossetani! Dall’affascinante Lago di Vico, gli atleti del Triathlon Grosseto tornano a brillare, affrontando sfide intense con spirito indomabile. Le giornate sono state ricche di emozioni, fatica e prestazioni di alto livello, dimostrando ancora una volta la forza e la determinazione della società grossetana. Questi risultati testimoniano come il triathlon sia più di uno sport: è passione, tenacia e unione.

Nel suggestivo scenario del Lago di Vico si è svolto il Triathlon Olimpico, una gara di grande richiamo con circa 200 uomini e 30 donne al via.