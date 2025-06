Trezeguet avverte l’obiettivo del mercato Juve | Ha qualità ed è bravo ma questa maglia pesa Su Vlahovic voglio dire una cosa

Trezeguet lancia un avvertimento importante sul peso della maglia bianconera, sottolineando che, nonostante le qualità e il talento, questa responsabilità può influenzare anche i più bravi. Un messaggio che invita a riflettere sull’impatto emotivo e psicologico nel contesto di una Juventus sempre sotto i riflettori. In un ambiente così competitivo, capire queste dinamiche è fondamentale per il successo. La squadra ne terrà conto?

Trezeguet avverte l'obiettivo del mercato Juve: «Ha qualità ed è bravo, ma questa maglia pesa». Le dichiarazioni dell'ex attaccante bianconero. David Trezeguet è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, impegnata in queste settimane al Mondiale per Club negli Stati Uniti. KOLO MUANI – « Randal ha trovato la fiducia che non aveva al Psg, è evidente. È arrivato alla Juventus e ha dimostrato immediatamente il suo valore. Parliamo di un giocatore importante, un nazionale francese. La sensazione è che sia molto contento alla Juventus, è un aspetto fondamentale. Mi sembra importante per il club e a suo agio nel sistema di gioco di Tudor.