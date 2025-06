Trezeguet | Alla Juve Kolo Muani ha ritrovato fiducia E su Vlahovic

A Orlando, David Trezeguet analizza l’attacco della Juventus e svela i motivi dietro la preferenza di Tudor per Kolo Muani, sottolineando come il francese abbia ritrovato fiducia. Ma cosa deve fare Vlahovic per riconquistare il suo posto? Il futuro del reparto offensivo bianconero si gioca tra talento, costanza e determinazione, e le prossime settimane saranno decisive per definire i protagonisti.

David Trezeguet, presente a Orlando, ha parlato dell'attacco della Juventus: perché Tudor preferisce Kolo Muani e cosa deve fare Vlahovic per riconquistare la maglia da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trezeguet: "Alla Juve Kolo Muani ha ritrovato fiducia". E su Vlahovic...

Trezeguet: "Kolo Muani-David sarebbe una gran coppia. Vlahovic? A oggi seconda scelta, però..." - L'attacco della Juventus si arricchisce di un'ipotesi intrigante: Trezeguet e Kolo Muani, due nomi che fanno sognare i tifosi.

