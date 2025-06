Treni linea Roma-Pisa | incendio tra San Vincenzo e Bolgheri Circolazione sospesa ritardi di oltre un’ora

Oggi, 28 giugno 2025, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Pisa ha subito un grave ostacolo a causa di un incendio tra San Vincenzo e Bolgheri. La sospensione temporanea e i ritardi di oltre un'ora stanno complicando gli spostamenti dei viaggiatori, creando una giornata difficile per molti pendolari e turisti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e alternative di viaggio.

Giornata difficile per la circolazione ferroviaria oggi, 28 giugno 2025. Nella tarda mattinata la circolazione dei treni sulla linea Roma-Pisa e' stata provvisoriamente interrotta per un incendio sviluppatosi, non lontano dai binari

San Vincenzo, stop ai treni per incendio. Circolazione tornata regolare ma con pesanti ritardi - San Vincenzo (Livorno), 28 giugno 2025 – Per un incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi non lontano dai binari, la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Roma- lanazione.it scrive

