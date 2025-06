Tremendo incidente in Formula 2 | Meguetounif si cappotta due volte coinvolti altri due piloti

Un drammatico incidente scuote la gara di Formula 2 al GP Austria: Meguetounif, dopo due capovolte, esce illeso, mentre Lindlbad e Browning sono coinvolti in uno scontro che ha fatto tremare gli spettatori. La sicurezza e la bravura dei piloti sono al centro dell’attenzione, evidenziando quanto il motorsport sia imprevedibile e affascinante. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa scena mozzafiato.

Durante le prime fasi della gara di Formula 2 del GP Austria c'è stato un incidente che ha coinvolto Lindlbad, Browning e Meguetounif, che si è cappottato due volte. Fortunatamente nemmeno un graffio per il pilota francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

