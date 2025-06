Tre spazi politici e una sintesi | il segreto di Giorgia Meloni

Nell’attuale panorama politico europeo, i tre principali spazi si delineano netti e polarizzati: a sinistra, si rafforza l’orientamento progressista; a destra, si consolidano le posizioni sovraniste e nazionaliste, mentre il centro sembra scomparire, lasciando spazio a tensioni e nuovi scenari. In Italia, cresce la domanda: qual è il vero segreto di Giorgia Meloni? Un elemento emerge chiaro: la sua capacità di attraversare questi spazi e mantenere una posizione stabile in un quadro in continua evoluzione.

Come sta cambiando la mappa politica europea? A sinistra si sta spostando a sinistra, a destra si è posizionata ancora più a destra. In questo scenario qualcuno si fa la domanda: «Dov’è il centro?». Dilemma inutile visto che la politica si è polarizzata in tutti i Paesi europei. Qualcuno immagina che in Italia possano aprirsi, sulla scia di quanto accade nell’intero Occidente, due spazi: lo “spazio Che Guevara” e lo “spazio Farage”, cioè una differenziazione a destra e a sinistra, un allontanamento dal defunto “spazio Franceschini” (che nessuno vuole) e l’innesco di una competizione più forte all’interno delle coalizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tre spazi politici e una sintesi: il segreto di Giorgia Meloni

In questa notizia si parla di: spazi - politici - sintesi - segreto

Tre spazi politici e una sintesi: il segreto di Giorgia Meloni | .it; Pd, la mossa di Gualtieri: chi manda avanti, guerriglia a sinistra | .it; Tagadà, il crollo di Rosy Bindi: La mia generazione ha perso | .it.

Spazi politici alla fine dell’undicesimo secolo - il manifesto - Il papato di Urbano II, ossia del pontefice che, come recitavano un tempo i manuali, «bandì la prima crociata ... Lo riporta ilmanifesto.it

Il dono della sintesi? È il segreto dell'arte - Avvenire.it - Anticipiamo una sintesi del dialogo che lo storico dell'arte Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, e l'artista Raul Gabriel terranno domani a Lucca (Ristoro San Salvatore, Mura ... Come scrive avvenire.it