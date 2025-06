Tre spazi e una sintesi | il segreto di Giorgia Meloni

In un panorama politico europeo in rapido mutamento, Giorgia Meloni sembra aver scoperto il suo segreto: saper manovrare tra le spinte opposte di una mappa sempre più polarizzata. A sinistra si sposta a sinistra, a destra ancora più a destra, lasciando il centro sempre più sfumato. La domanda che aleggia è: quale spazio rimane? Potrebbe aprirsi un nuovo scenario con due poli estremi, ma il vero segreto sta nella capacità di adattarsi alle dinamiche di un continente in evoluzione.

Come sta cambiando la mappa politica europea? A sinistra si sta spostando a sinistra, a destra si è posizionata ancora più a destra. In questo scenario qualcuno si fa la domanda: «Dov'è il centro?». Dilemma inutile visto che la politica si è polarizzata in tutti i Paesi europei. Qualcuno immagina che in Italia possano aprirsi, sulla scia di quanto accade nell'intero Occidente, due spazi: lo "spazio Che Guevara" e lo "spazio Farage", cioè una differenziazione a destra e a sinistra, un allontanamento dal defunto "spazio Franceschini" (che nessuno vuole) e l'innesco di una competizione più forte all'interno delle coalizioni.

