Tre giorni di importanti attività con i soccorritori a 4 zampe

Vercurago ha brillato per tre giorni di intensa collaborazione tra soccorritori e cani specializzati, organizzando un evento senza precedenti nella nostra provincia. Le discipline cinofile riunite, dal nuoto in acque libere alla ricerca di persone con cani molecolari, hanno mostrato il talento e la dedizione di queste squadre straordinarie. Con docenti d'eccezione come Andrea Schiavon e altri esperti di fama nazionale, si è consolidata una rete di competenze che si impegna a salvare vite e a diffondere conoscenze nel mondo del soccorso cinofilo.

