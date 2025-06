Tre agenti indagati per aggressione in carcere a killer Denisa

Tre agenti del penitenziario di Prato sono indagati per aver aggredito Vasile Frumuzache, il reo confesso dei delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Nonostante le direttive sulla sicurezza e le rassicurazioni delle autorità , l’incidente avvenuto il 6 giugno solleva dubbi sulla gestione della sicurezza carceraria. La procura interrogherà gli agenti per chiarire responsabilità e dinamiche di un episodio che scuote l’intero sistema penitenziario.

Indagati tre agenti del penitenziario di Prato per l' aggressione in carcere fatta a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Saranno interrogati dalla procura di Prato per i reati di rifiuto di atti d'ufficio e di lesioni colpose. Nonostante le direttive impartite dalla procura al comandante del carcere e l'assicurazione che si era provveduto a garantire la sicurezza di Frumuzache, il 6 giugno un detenuto fu "lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti" ustionandolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tre agenti indagati per aggressione in carcere a killer Denisa

In questa notizia si parla di: carcere - agenti - indagati - aggressione

Tensione al carcere di Giarre, detenuto scarica l'estintore contro gli agenti penitenziari - Questa mattina, al carcere di Giarre, un detenuto ha scatenato il caos durante il consiglio di disciplina.

Aggrediti da due detenuti nel carcere di Udine: traumi e fratture per quattro agenti -> https://www.nordest24.it/aggressione-polizia-penitenziaria-udine-tensioni-carcerarie/ Vai su Facebook

Omicidio Denisa, 3 agenti indagati per l'aggressione in carcere al killer; Perquisizioni nel carcere di Prato, indagati agenti e detenuti; Prato, tre agenti del carcere indagati per l’aggressione al killer delle escort.

Tre agenti indagati per aggressione in carcere a killer Denisa - Indagati tre agenti del penitenziario di Prato per l'aggressione in carcere fatta a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Secondo ansa.it

Denisa Adas, 3 agenti indagati per l'aggressione in carcere a Vasile Frumuzache - Tre agenti del penitenziario di Prato saranno interrogati per i reati di rifiuti di atti d'ufficio e lesioni colpose, a seguito dell'aggressione in carcere a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due de ... Lo riporta tg24.sky.it