Tre agenti del carcere di Prato indagati per l’aggressione al serial killer | Hanno lasciato libero il detenuto che l’ha ustionato

Una gestione del carcere che desta sconcerto: tre agenti di Prato sono sotto indagine per aver lasciato solo il serial killer Vasile Frumuzache, recentemente ustionato in modo grave. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità all’interno delle istituzioni penitenziarie. La vicenda si aggiunge a un quadro complesso di mancanze e omissioni che richiedono immediata attenzione e chiarezza.

Tre agenti della polizia penitenziaria di Prato sono indagati per l’aggressione in carcere nei confronti di Vasile Frumuzache. L’uomo che ha confessato i delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas è stato lasciato il 6 giugno scorso da solo con un detenuto. Il quale gli versò «un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti» ustionandolo. I reati contestati sono rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose. L’aggressore è un parente di Denisa, ha agito nella casa circondariale Dogaia in via La Montagnola. L’inchiesta. L’inchiesta coordinata dalla procura ha fatto emergere forme corruttive per quattro agenti penitenziari e anomali contatti tra altri quattro agenti e addetti alle pulizie. 🔗 Leggi su Open.online

