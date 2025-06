Tre agenti del carcere di Prato indagati per l’aggressione al killer delle prostitute

Un caso che scuote il sistema penitenziario di Prato: tre agenti sono sotto indagine per aver consentito un’aggressione gravissima a Vasile Frumuzache, reo confesso in due efferati delitti. La procura, guidata dal procuratore Luca Tescaroli, punta il dito su possibili negligenze e omissioni. Nonostante le direttive rigorose, questa vicenda solleva domande cruciali sulla tutela dei detenuti e sull’operato delle forze dell’ordine in ambienti delicati come il carcere.

Il detenuto che ha versato olio bollente sul volto di Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, fu "lasciato del tutto libero" di farlo. Almeno questo è quello che ipotizza la procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, che ha per questo ha indagato tre agenti della Polizia Penitenziaria ipotizzando a loro carico i reati di rifiuto di atti d'ufficio e di lesioni colpose. Nonostante le direttive impartite dalla procura al comandante del carcere e l'assicurazione che si era provveduto a garantire la sicurezza di Frumuzache, ricostruiscono i magistrati della città toscana, il 6 giugno un detenuto fu "lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti" ustionandolo.

