Travolto da un' auto che non si è neanche fermata | 16enne muore a Mondragone

Una tragedia sconvolgente a Mondragone: un giovane di appena 16 anni perde la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale che ha visto un'auto non fermarsi dopo averlo investito. Luigi Petrella, felice e spensierato dopo una serata con gli amici, si stava forse dirigendo verso casa quando il dramma si è consumato. Un episodio che ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo giustizia e maggiore attenzione sulla sicurezza.

Dopo una serata estiva passata a divertirsi con gli amici è morto mentre probabilmente tornava a casa con lo scooter, travolto da un’auto che non si è neanche fermata. È accaduto a Mondragone (Caserta), comune del litorale domizio, dove il 16enne Luigi Petrella è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro che ha coinvolto lo scooter Honda su cui viaggiava. Una tragedia che ha scosso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Travolto da un'auto che non si è neanche fermata: 16enne muore a Mondragone

In questa notizia si parla di: travolto - auto - fermata - 16enne

Noto imprenditore muore travolto da un’auto - Una tragicità inaspettata colpisce il mondo imprenditoriale: Pietro Lapiana, 70 anni, icona dell'innovazione aerospaziale e della robotica, ha perso la vita in un incidente mentre pedalava.

Tragico incidente stradale nella notte nel centro urbano di Mondragone. Un ragazzo di sedici anni, Luigi Petrella, è morto dopo essere stato travolto da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso. Vai su Facebook

Travolto da un'auto che non si è neanche fermata: 16enne muore a Mondragone; Mondragone, 16enne in scooter travolto da un'auto pirata: Luigi Petrella muore in ospedale; Luigi Petrella travolto da un'auto, il 16enne muore in ospedale. Caccia al pirata della strada.

Travolto da un'auto che non si è neanche fermata: 16enne muore a Mondragone - Dopo una serata estiva passata a divertirsi con gli amici è morto mentre probabilmente tornava a casa con lo scooter, travolto da un’auto che non si è ... Si legge su msn.com

Mondragone, 16enne travolto da un pirata della strada: morto in ospedale - Le drammatiche parole del sindaco di Mondragone dopo aver appreso del decesso del 16enne, travolto da un pirata della strada ... notizie.it scrive