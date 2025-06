Travelmar stop alle corse di notte per la festa di San Pietro

A causa della festa di San Pietro, il servizio notturno di Travelmar sarà sospeso domenica 29 giugno. Le corse serali straordinarie, di solito previste per le celebrazioni, non saranno operative, garantendo solo i collegamenti ordinari. La decisione mira a garantire la sicurezza di tutti durante questa importante ricorrenza a Cetara, dove i tradizionali fuochi d’artificio illuminano il cielo. Un’occasione speciale per vivere la festa in tutta sicurezza e con il rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le corse serali straordinarie previste per domenica 29 giugno, in occasione dei fuochi di San Pietro a Cetara, non saranno effettuate. Saranno garantite solo quelle ordinarie. A farlo sapere è la Travelmar, il principale operatore che garantisce i collegamenti attraverso le vie del mare tra Salerno e gli altri comuni della costiera ed il borgo di Cetara che celebrerà il suo santo patrono con i tradizionali fuochi a mare e la sfilata di barche. La decisione è stata assunta poiché, ha fatto sapere la Travelmar in una nota, non sono attualmente garantiti gli standard di sicurezza richiesti per passeggeri ed equipaggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Travelmar, stop alle corse di notte per la festa di San Pietro

