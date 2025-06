Trattore carico di fieno si ribalta | muore agricoltore di 42 anni

Tragedia nelle campagne modenesi: un agricoltore di soli 42 anni ha perso la vita in un incidente con il trattore carico di fieno, suscitando dolore e preoccupazione nel mondo agricolo. L'incidente, avvenuto sulla Nuova Estense a Serramazzoni, evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza sul lavoro. Mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo drammatico evento, è fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro.

Serramazzoni (Modena), 28 giugno 2025 – Ancora un infortunio sul lavoro mortale che ha come protagonista un agricoltore. Ieri a perdere la vita è stato un uomo di 42 anni che era alla guida del suo trattore con rimorchio. L’incidente è avvenuto sulla Nuova Estense in località San Dalmazio di Serramazzoni. Dai primi accertamenti l’agricoltore, che era residente a Maranello, mentre stava lavorando sul suo podere per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltato rimanendo schiacciato sotto il mezzo. Da una prima e sommaria ricostruzione il rimorchio si sarebbe rovesciato nel fosso trascinando il trattore con sè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trattore carico di fieno si ribalta: muore agricoltore di 42 anni

In questa notizia si parla di: agricoltore - trattore - anni - carico

Perde il controllo del trattore e viene schiacciato: morto agricoltore nel riminese - Tragedia nel riminese: un agricoltore di 72 anni ha perso la vita a Montefiore Conca dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando.

RIMORCHIO DI TRATTORE SI RIBALTA E PERDE IL CARICO ASTI. Ieri mattina sulla provinciale a Sant'Anna di Montiglio, rimorchio carico di orzo si è ribaltato disperdendo tutto il carico sulla carreggiata. Nessun ferito e intervento del soccorso stradale con l' Vai su Facebook

Trattore carico di fieno si ribalta: muore agricoltore di 42 anni; Rimorchio carico di letame si ribalta nel vigneto, agricoltore incastrato; Incidente sul lavoro a Nemi, agricoltore resta schiacciato da un trattore: è gravissimo.

Trattore carico di fieno si ribalta: muore agricoltore di 42 anni - A Frassinoro un motociclista perde il controllo della due ruote e si schianta, è grave ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Sui trattori muoiono più persone di quanto pensate - Addirittura il 70 per cento di tutte le morti nel settore agricolo: e da anni i governi rinviano l'obbligo di controlli ... ilpost.it scrive