Train to Busan | Che fine ha fatto il remake americano?

Il remake americano di "Train to Busan", intitolato "The Last Train to New York", aveva acceso grandi aspettative nel pubblico, ma improvvisamente il progetto è scomparso nel nulla. Dopo la cancellazione della data di uscita nel luglio 2022, tutto tace: cosa è successo realmente? Il mistero avvolge il destino di questo atteso remake, lasciando gli appassionati in attesa di risposte che forse non arriveranno mai.

Il remake americano di Train to Busan avrebbe dovuto uscire nelle sale nel corso del 2023, ma ad un certo punto qualcosa è andato storto. Che fine ha fatto il film? Intitolato “ The Last Train to New York “, il remake americano del celebre horror con zombie coreano Train to Busan è finito nel dimenticatoio dopo la cancellazione della sua data di uscita (21 aprile 2023) nel luglio del 2022, da allora di aggiornamenti non se ne sono visti. Approfittando di un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il produttore James Wan finalmente ha parlato del film, confermando che è sempre nei suoi pensieri. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Train to Busan | Che fine ha fatto il remake americano?

In questa notizia si parla di: train - busan - remake - americano

Train to busan 2 delude le aspettative dopo un grande sequel di zombie - "Train to Busan 2" delude le aspettative dopo il grande successo del primo film. L'evoluzione del genere zombie, da "28 Days Later" a "Train to Busan", ha portato a profondi cambiamenti nel panorama cinematografico, introducendo innovazioni che hanno arricchito il genere.

Train to Busan | Che fine ha fatto il remake americano?; Train to Busan, finalmente novità sul remake americano: parla Gary Dauberman!; Train to Busan: Timo Tjahjanto aggiorna sul remake americano.

Il remake americano di Train to Busan vedrà mai la luce? Le parole del regista non fanno ben sperare - MSN - Il remake americano di Train to Busan, intitolato inizialmente The Last Train to New York, è in una fase di stallo da diversi anni. Lo riporta msn.com

Train to Busan: Timo Tjahjanto aggiorna sul remake americano - MSN - Dopo mesi di silenzio, arriva un aggiornamento — seppur minimo — sul remake americano di Train to Busan, il celebre zombie movie sudcoreano diretto da Yeon Sang- msn.com scrive