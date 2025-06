Tragico schianto sulla strada per Selvino | muore motociclista di 53 anni

Un tragico incidente si è verificato sabato 28 giugno sulla strada per Selvino, portando via la vita di Alessandro Morlotti, 53 anni, in un violento schianto a Nembro. La tragedia ha causato gravi disagi al traffico e la chiusura temporanea della strada per consentire i rilievi. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade.

L’INCIDENTE. L’ incidente è avvenuto sabato 28 giugno verso le 10.30 in territorio di Nembro all’altezza della deviazione per Lonno. Il motociclista deceduto si chiamava Alessandro Morlotti. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. Gravi disagi al traffico per raggiungere Selvino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tragico schianto sulla strada per Selvino: muore motociclista di 53 anni

In questa notizia si parla di: strada - selvino - motociclista - tragico

Dal 12 giugno chiude la strada Algua-Selvino: prevista la completa demolizione del ponte - Dal 12 giugno, la strada Algua Selvino sarà temporaneamente chiusa al traffico a causa della demolizione del ponte in località Molino, nell’ambito di un importante progetto di riqualificazione.

Tragico schianto sulla strada per Selvino: muore motociclista di 53 anni; Incidente a Nembro, schianto tra un’auto e una moto: morto il centauro Alessandro Morlotti; Tragico schianto tra auto e moto sulla strada per Selvino: muore un 53enne.

Tragico schianto sulla strada per Selvino: muore motociclista di 53 anni - A nulla, purtroppo, è servito il tempestivo intervento dei soccorsi arrivati sul posto con un’ambulanza dei Volontari di Selvino e con ... Si legge su ecodibergamo.it

Tragico schianto auto-moto sulla strada per Selvino: muore 53enne - Nella mattinata di sabato 28 giugno un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza della deviazione per Lonno. Lo riporta ecodibergamo.it