Tragico schianto in A1 morti Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao | erano a Roma per la laurea della figlia

Una tragedia sconvolge il tratto autostradale dell’A1: Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, due stimati professionisti, hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto un tir. La famiglia era appena tornata da Roma, dove avevano partecipato alla laurea della loro figlia. Un dramma che colpisce profondamente la comunità e lascia un vuoto incolmabile. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia che ha sconvolto tutti.

Stavano rientrando in Puglia, a Bisceglie, da Roma dove erano arrivati per la laurea della figlia. Erano in A1 quando c'è stato il tragico schianto contro un tir che li ha travolti. Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, 57 e 58 anni, sono morti sul colpo. Grave una delle due figlie che era in auto con loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: erano - tragico - schianto - morti

Il tragico incendio nel podere. Padre e figlio morti per le ustioni. Chi erano le vittime - Un tragico lutto scuote Montecatini Terme: padre e figlio, vittime di un devastante incendio, ci hanno lasciato in modo drammatico e improvviso.

SESSA AURUNCA – Tragico schianto a San Castrese: due giovani morti. Lui 23 anni era carabiniere Vai su Facebook

Tragico schianto in A1, morti Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao: erano a Roma per la laurea della figlia; Grave incidente sulla A1 in direzione Roma Sud, morti marito e moglie e figli gravissimi: schianto tra 4 mezzi; Tragedia in tangenziale: due morti in un incidente stradale.

Tragico schianto in A1, morti Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao: erano a Roma per la laurea della figlia - Emanuele Cosmai aveva 57 anni ed era una guardia campestre del Consorzio Autonomo Bisceglie. Lo riporta fanpage.it

Coniugi di Bisceglie si schiantano sulla A1 di ritorno dalla laurea della figlia: morti Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao - Con loro in auto c'erano una delle loro figlie, e un carabiniere collega dell’altra figlia della coppia. Da lagazzettadelmezzogiorno.it