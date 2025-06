Tragedia via Casilina la commovente lettera della Città di Alatri per Gianni Fiacco

Una figura amata e stimata, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. La tragica perdita di Gianni Fiacco ha scosso l'intera comunità, unendo cittadini e amici in un abbraccio di solidarietà e dolore. La lettera di Alatri, carica di emozione e ricordi, testimonia quanto la sua presenza abbia lasciato un segno indelebile. In questi momenti difficili, il ricordo di Gianni ci insegna il valore della solidarietà e dell’amore condiviso.

Sono giorni tristi per Frosinone e non solo. La tragedia su via Casilina, avvenuta lo scorso 20 giugno, ha rattristato altri comuni oltre al capoluogo ciociaro. Commovente il messaggio social della Città di Alatri (che non rappresenta il Comune di Alatri ndr) in ricordo di Gianni Fiacco, una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Tragedia via Casilina, la commovente lettera della Città di Alatri per Gianni Fiacco.

