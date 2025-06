Tragedia sull’A1 muoiono marito e moglie | tornavano dalla laurea della figlia

Una tragedia sconvolge la famiglia mentre tornavano da un momento di gioia: l’incidente sull’Autostrada A1 ha spezzato due vite e lasciato ferite gravi, tra cui una giovane laureata che ha assistito impotente alla scena. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile il confine tra felicità e dolore, e che ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sul valore della vita.

Lo schianto vicino a Roma mentre rientravano a Bisceglie, feriti gravemente una delle figlie e un carabiniere. La giovane laureata viaggiava su un'altra auto e avrebbe assistito allo schianto.

