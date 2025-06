Tragedia sull’A1 | muoiono Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao i coniugi di Bisceglie tornavano dalla laurea della figlia

Una tragica fatalità ha spezzato il ritorno di Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao da Firenze, dove avevano celebrato la laurea della figlia. I coniugi di Bisceglie, amati e stimati, sono rimasti vittime di un incidente che ha sconvolto l’intera comunità. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile, ricordando quanto siano fragili i momenti di gioia. La loro storia ci invita a riflettere sulla caducità della vita e sull’importanza di ogni istante condiviso.

Stavano rientrando da Firenze, dove avevano appena celebrato un traguardo familiare importante: la laurea triennale in Lettere della figlia maggiore Adriana, già maresciallo dei carabinieri. Ma il viaggio di ritorno verso Bisceglie, in Puglia, si è trasformato in tragedia. Emanuele Cosmai, 57 anni, guardia campestre del Consorzio autonomo, e sua moglie Patrizia Firrao, 58 anni, sono rimasti vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, 27 giugno, sull’autostrada A1 nei pressi dello svincolo per la diramazione Roma Sud. Nell’auto, coinvolta in uno scontro con un furgone la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità, viaggiavano anche la figlia minore della coppia, Gabriella, e il suo fidanzato, maresciallo dei carabinieri, che era alla guida del veicolo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia sull’A1: muoiono Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, i coniugi di Bisceglie tornavano dalla laurea della figlia

È una ferita profonda quella che si riapre a Bisceglie, colpita ancora una volta da un dolore atroce. Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 giugno, una coppia di coniugi — Emanuele Cosmai, 58 anni, guardia campestre, e sua moglie, Patrizia Firrao 57 anni— ha

