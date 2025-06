Tragedia sulla strada un uomo anziano perde la vita in un incidente

Una giornata che avrebbe dovuto essere come tante si è trasformata in una tragedia dolorosa sulla strada di Longastrino. Un uomo anziano di 83 anni ha perso la vita in un incidente che ha scosso tutta la comunità. La memoria di questa perdita ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, invitandoci a riflettere sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare attenzione a ogni viaggio. Resta aggiornato con FerraraToday per notizie e approfondimenti.

Una tragedia sulle strade della provincia ha funestato il fine settimana. Un uomo di 83 anni è morto in un incidente stradale, avvenuto nella mattina di sabato 28 giugno a Longastrino, frazione di Argenta. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La tragedia è avvenuta in via Valletta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - uomo - incidente - strada

Tragedia sulle strade sannite: uomo perde la vita - Una drammatica tragedia ha scosso le strade sannite lungo la SS87 Benevento-Campobasso, vicino a Morcone.

TRAGEDIA AD ACERRA, grave incidente tra moto e auto in via Bruno Buozzi: muore un uomo di 38 anni, grave il figlio di 5 anni Acerra. Gravissimo incidente stradale ad Acerra. Un uomo di 38 anni ha perso la vita e il figlio di appena 5 anni è rimasto graveme Vai su Facebook

#Tragedia | Dramma a Olzai, auto esce di strada: perde la vita un 67enne. Si chiamava Tonino Corrias l'uomo rimasto vittima dell'incidente Vai su X

Terribile incidente tra due auto: muore un uomo di 82 anni; Tragedia a Piverone: uomo perde la vita in un incidente stradale; Tragedia in via Pian di Rota, camionista muore nello schianto contro un mezzo della raccolta rifiuti.

Tragedia a Pontecagnano, 45enne muore in un incidente stradale: si ipotizza un malore alla guida - Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, in via Mar Ionio, a Pontecagnano Faiano. Lo riporta ilvescovado.it

Incidente stradale sull'A1: muoiono marito e moglie, gravi i figli - Scontro tra un'auto, dove viaggiava una famiglia di Bisceglie, e un furgone, il cui conducente è rimasto ferito. Segnala tg24.sky.it