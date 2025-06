Tragedia in Val Passiria | escursionista 59enne precipita dalla ferrata di Stulles e muore sul colpo

Una tranquilla escursione si è trasformata in tragedia nella suggestiva Val Passiria, quando un uomo di 59 anni è precipitato dalla ferrata di Stulles, perdendo la vita sul colpo. Un dramma che scuote gli amanti della montagna e ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda e come prevenire simili incidenti.

Cade nel vuoto per 100 metri: vittima un 59enne residente in Alto Adige. Un drammatico incidente in montagna ha stroncato la vita di un uomo di 59 anni, originario dell'Albania ma da tempo residente in Alto Adige. Il tragico evento si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 28 giugno, lungo la via ferrata delle cascate di Stulles, in Val Passiria, una delle mete più affascinanti e frequentate dagli appassionati di escursionismo. La dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'escursionista stava percorrendo da solo il tracciato attrezzato e aveva appena superato il secondo tratto della ferrata.

