Tragedia del lavoro di Mareno la Procura di Treviso apre un' inchiesta

Un drammatico incidente sul lavoro scuote la comunità di Mareno di Piave: la Procura di Treviso ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause della tragedia che ha strappato la vita a Sankinder Singh, 60enne operaio indiano. È un monito che invita a riflettere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di prevenire simili tragedie. La nostra priorità è fare luce su questa terribile perdita e garantire che episodi del genere non si ripetano.

La Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'inchiesta sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio, 27 giugno, alla Ceda Dall'Armellina di Mareno di Piave, in via Conti Agosti e costata la vita all'operaio indiano Sankinder Singh, 60 anni, residente con la famiglia a Santa Lucia di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

