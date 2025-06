Tragedia Castrezzato oggi i funerali del bagnino suicida | è stato trovato il 25 giugno in un parco di Cologne

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Castrezzato. Matteo Formenti, il coraggioso bagnino che ha perso il suo giovane paziente e non ha retto al peso del dolore, si è tolto la vita. Oggi si celebrano i suoi funerali, un momento di riflessione e tristezza per tutti. La sua storia rimarrà impressa come un richiamo alla fragilità umana e all’importanza di supportarsi nei momenti più difficili.

Matteo Formenti si è tolto la vita per non essere riuscito a salvare la vita del bambino annegato nella piscina di Castrezzato dove il 37enne lavorava come bagnino. Il piccolo di 4 anni è morto domenica 22 giugno dopo 2 giorni di coma.

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: "Vi prego, condividete la foto" - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

BRESCIA - Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), un altro dramma si è aggiunto alla tragedia. E' stato trovato senza vita il bagnino del suddetto centr

Bimbo annegato a Castrezzato e l’inchiesta: dove era Matteo Formenti? L’ipotesi è che il bagnino non fosse a bordo vasca; Bagnino trovato morto, aperto fascicolo per istigazione al suicidio. Il sindaco Zotti: «Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino»; Entrano per un bagno nella piscina di Castrezzato chiusa per lutto.

I funerali di Matteo Formenti. Lo zio del bagnino suicida: "Si è giudicato con assurda severità" - Si sono tenuti oggi a Chiari i funerali del bagnino Matteo Fattorini, che si è tolto la vita ha seguito della morte di un bambino di 4 anni affogato nella ...

Castrezzato, la tragedia della piscina: Mattia Formenti era a bordo vasca o faceva manutenzione? Controlli anche sui cellulari - Rovato (Brescia) – Sono giorni di dolore quelli che la Franciacorta e l'ovest bresciano stanno vivendo in questi giorni: un bimbo di quattro anni, morto due giorni dopo essere annegato in piscina a Ca ...