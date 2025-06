Tragedia Castrezzato funerali del bagnino suicida Lo zio | Si è giudicato con la condanna più severa

Una tragedia che ha sconvolto Castrezzato: Matteo Formenti, il giovane bagnino, si è tolto la vita dopo aver subito una condanna severa per non essere riuscito a salvare un bambino di 4 anni annegato nella piscina dove lavorava. La sofferenza e il senso di colpa hanno pesato troppo su di lui, portandolo a un gesto estremo. La comunità si stringe in un doloroso addio, cercando di trovare conforto in questa perdita devastante.

Matteo Formenti, secondo quanto si apprende, si è tolto la vita per non essere riuscito a salvare la vita del bambino annegato nella piscina di Castrezzato dove il 37enne lavorava come bagnino. Il piccolo di 4 anni è morto domenica 22 giugno dopo 2 giorni di coma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia Castrezzato, funerali del bagnino suicida. Lo zio: “Si è giudicato con la condanna più severa”

In questa notizia si parla di: castrezzato - bagnino - tragedia - funerali

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto” - La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo.

BRESCIA - Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), un altro dramma si è aggiunto alla tragedia. E' stato trovato senza vita il bagnino del suddetto centr Vai su Facebook

Bimbo annegato a Castrezzato e l’inchiesta: dove era Matteo Formenti? L’ipotesi è che il bagnino non fosse a bordo vasca; I funerali di Matteo Formenti. Lo zio del bagnino suicida: Si è giudicato con assurda severità; Entrano per un bagno nella piscina di Castrezzato chiusa per lutto.

I funerali di Matteo Formenti. Lo zio del bagnino suicida: “Si è giudicato con assurda severità” - Si sono tenuti oggi a Chiari i funerali del bagnino Matteo Fattorini, che si è tolto la vita ha seguito della morte di un bambino di 4 anni affogato nella ... fanpage.it scrive

Castrezzato, la tragedia della piscina: Mattia Formenti era a bordo vasca o faceva manutenzione? Controlli anche sui cellulari - Rovato (Brescia) – Sono giorni di dolore quelli che la Franciacorta e l’ovest bresciano stanno vivendo in questi giorni: un bimbo di quattro anni, morto due giorni dopo essere annegato in piscina a Ca ... Scrive informazione.it