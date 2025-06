Tragedia a Torino centro | uomo precipita dal quinto piano morto

Una tragica e improvvisa perdita che scuote la città di Torino. Nella giornata di ieri, un uomo ha perso la vita precipitando dal quinto piano di un edificio in via Guarino Guarini, vicino al cuore pulsante della città. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato i residenti senza parole. Per capire cosa abbia portato a questa tragedia, restate con noi, perché i dettagli emergono ancora mentre le indagini sono in corso.

Un uomo è morto cadendo dal quinto piano di un palazzo nella giornata di ieri, venerdì 27 giugno 2025, a Torino. È successo in via Guarino Guarini, a pochi passi da via Luigi Lagrange e dalla stazione di Porta Nuova. Il corpo della vittima si è precipitato fino al terrazzino del primo piano. Per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

