Tragedia a Roma si schianta con la moto in via Salaria | morto un centauro di 46 anni

Una tragedia scuote Roma: un incidente fatale sulla Via Salaria ha strappato la vita a un motociclista di 46 anni, lasciando la città senza parole. La dinamica ancora da chiarire e il dolore che si diffonde tra familiari e amici rendono questa perdita ancora più difficile da accettare. Mentre le indagini proseguono, ci uniamo al cordoglio per questa assurda perdita. Continua a leggere.

Terribile incidente a Roma, sulla via Salaria dove un uomo di 43 anni si è schiantato mentre si trovava in moto. Il centauro è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - moto - salaria - morto

Roma, pedone investito e ucciso da moto in via Prenestina - Un tragico incidente si è consumato a Roma nella notte di domenica 18 maggio, quando un pedone è stato investito e ucciso da una moto in via Prenestina, poco dopo l'intersezione con Largo Preneste.

INCIDENTE FATALE PER UN MOTOCICLISTA SULLA TRIONFALE Incidente mortale venerdì sera sulla via Trionfale, nei pressi del San Filippo Neri. Un uomo di 56 anni ha perso il controllo della sua moto Honda 1000 all’altezza del civico 10255, finendo s Vai su Facebook

Incidente mortale a Roma, motociclista perde la vita sulla Salaria; Tragedia a Roma, si schianta con la moto in via Salaria: morto un centauro di 46 anni; Roma, due centauri deceduti in poche ore. Sulla Trionfale muore il 56enne Zeki, schianto fatale per un 43enne sulla Salaria.

Tragedia a Roma, si schianta con la moto in via Salaria: morto un centauro di 46 anni - Terribile incidente a Roma, sulla via Salaria dove un uomo di 43 anni si è schiantato mentre si trovava in moto ... Si legge su fanpage.it

Roma, grave incidente sulla Salaria: morto un motociclista. Aveva 43 anni - Intorno alle 16 di sabato 28 giugno un motociclista è morto a seguito di un grave incidente in ... Segnala msn.com