Tragedia a Ostuni | donna di 36 anni travolta e uccisa mentre cammina sulla provinciale

Una tragedia scuote Ostuni nella notte: una donna di 36 anni, originaria di Bitonto, perde la vita investita da un veicolo mentre camminava lungo la provinciale 20. L’incidente si è verificato alle prime luci del mattino, vicino al cimitero cittadino, lasciando la comunità sconvolta e le indagini in corso per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi…

Incidente mortale nella notte sulla strada per Villanova. Una donna di 36 anni, originaria di Bitonto, è stata investita e uccisa nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 giugno mentre camminava lungo la strada provinciale 20, che collega Ostuni a Villanova, in provincia di Brindisi. Il tragico impatto è avvenuto intorno alle 3,30, nei pressi del cimitero cittadino. Dinamica dell'investimento ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava al centro della carreggiata quando è stata centrata da un'Audi A4, a bordo della quale viaggiavano quattro giovani del posto.

