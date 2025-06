Tragedia a Mondragone | Luigi Petrella muore a 16 anni in un incidente caccia all’auto pirata

Una tragedia sconvolgente scuote Mondragone, dove un giovane di soli 16 anni, Luigi Petrella, ha perso la vita in un incidente stradale causato da un’auto pirata. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo giustizia e maggiore sicurezza sulle strade. La scomparsa di Luigi lascia un vuoto profondo, ricordando quanto sia fragile la vita e l'importanza di tutelare i nostri ragazzi. La sua storia deve diventare un monito per tutti noi.

Luigi Petrella muore a 16 anni: colpito da un'auto pirata. Una tragedia immensa ha colpito Mondragone, in provincia di Caserta. Luigi Petrella, un ragazzo di appena 16 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 26 giugno. Il giovane stava probabilmente tornando a casa in sella al suo scooter Honda, quando è stato travolto da un'auto che, secondo le ricostruzioni, non si è fermata a prestare soccorso. Il fatto è avvenuto in via Padule, una strada urbana del comune domizio. Quando i carabinieri sono giunti sul luogo dell'incidente, hanno trovato solo lo scooter del ragazzo a terra: l'altra auto era già sparita.