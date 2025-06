Traforo del Monte Bianco ' lavori sulla volta fino al 2050'

Il traforo del Monte Bianco, uno dei collegamenti più strategici tra Italia e Francia, è al centro di interventi di risanamento della volta che si estenderanno fino al 2050. Dopo i lavori iniziati nel 2024 e la temporanea chiusura totale di tre mesi e mezzo, sono previste ulteriori fasi di manutenzione, con pianificazioni aggiornate e adattate alle sfide tecniche e temporali. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro di questa fondamentale opera.

Riguardo agli interventi di risanamento della volta del traforo del Monte Bianco - iniziati del 2024 con tre mesi e mezzo di chiusura totale - "nel 2025 è previsto la seconda tranche di lavori già appaltati (inizialmente prevista nel 2024), ed a partire dal 2027 è stata prevista una nuova pianificazione dell'intervento che prende in considerazione della minore produttività del cantiere nel lasso temporale dei 105 giorni, rispetto alle previsioni e gli esiti forniti dallo studio del Politecnico che hanno mostrato le attuali esigenze di interventi di risanamento (che si estendono su poco più di 5 chilometri).

