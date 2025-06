Traffico Roma del 28-06-2025 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 28 giugno 2025, il traffico a Roma si presenta intenso, segnalato da Luceverde Roma. In questo secondo weekend estivo, le partenze verso mete di villeggiatura sono in aumento, con flussi principali diretti verso l'Abruzzo e le destinazioni Adriatiche, ma anche lungo l'autostrada verso Napoli e il litorale laziale, come l'Aurelia. La capitale si anima di spostamenti, preannunciando un weekend all'insegna di traffico e vacanze.

Luceverde Roma mentre madian ascolto dalla redazione e secondo weekend estivo questo di sabato 28 giugno che vede come del resto il pomeriggio di ieri le partenze dei Cantieri verso luoghi di villeggiatura Ma si tratta prevalentemente di spostamenti a breve o medio raggio i maggiori flussi di traffico verso l'Abruzzo ma anche e soprattutto sull'autosole sia verso Napoli sia verso e naturalmente la volta del litorale laziale quindi su Aurelia Pontina tra gli eventi nella capitale da segnalare il concerto di Vasco Rossi seconda serata per il cantautore di Zocca allo stadio Olimpico diverse le misure relative alla viabilità la sosta in tutta l'area del Foro Italico ricordiamo che l'olimpico è raggiungibile in modo sostenibile quindi senza auto utilizzando le 18 del trasporto pubblico che convergono nella zona dello stadio questa sera invece nell'ambito di Rock in Roma l'ippodromo delle Capannelle in programma a Teenage Dream serata dedicata ai primi anni 2000 per arrivare alla rockinroma suggeriamo in questo caso l'utilizzo del treno regionale della Lineaeffe alle 4 dalla Stazione Termini per scendere alla stazione Capannelle che dista circa 100 metri dal ippodromo il viaggio dura all'incirca 11 minuti al rione Ludovisi Per consentire una sfilata di moda per tutta la giornata di oggi chiusa via Veneto attenzione alla segnaletica e domani le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo all'ottavo Municipio La Tradizionale fiera nell'area della Basilica di San Paolo fuori le mura da oggi al via la chiusura della via Ostiense Tra Viale Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-06-2025 ore 19:30

