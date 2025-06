Traffico Roma del 28-06-2025 ore 14 | 30

A Roma, il 28 giugno 2025 alle 14:30, si preannunciano importanti modifiche alla viabilità in vista della celebrazione dei Santi patroni. La mobilità cittadina si anima con chiusure e deviazioni per garantire la sicurezza dell’evento presso la Basilica di San Paolo fuori le mura. È fondamentale essere aggiornati sugli spostamenti e pianificare con anticipo gli itinerari. Scopri come muoverti al meglio e vivere questa giornata senza intoppi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per la celebrazione dei Santi patroni di Roma di domani al Ostiense Giada oggi modifiche alla circolazione con chiusure intorno alla Basilica di San Paolo fuori le mura via Ostiense è chiusa da via Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco modifiche per le linee 23769 792 NM B NM è dalle 15 alle 19 manifestazione a Piazza di Porta San Paolo Piazzale Ostiense possibile chiusure al traffico e deviazioni al pinciano via Veneto è chiusa da Porta Pia a via Boncompagni per un evento di questa sera Deviazioni Vasco Rossi questa sera di nuovo sul palco dell'Olimpico per il secondo dei due concerti romani in programma nella tournée Eh sì vado nella 25 viabilità modificata nell'area del Foro Italico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-06-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - ostiense - paolo

