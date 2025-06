Traffico Roma del 28-06-2025 ore 11 | 30

Se vi state preparando a muovervi nel cuore di Roma il 28 giugno 2025 alle 11:30, è fondamentale conoscere le ultime novità sul traffico e le chiusure temporanee. L'Infomobilità di Roma, in collaborazione con Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti essenziali per garantirvi un viaggio senza intoppi. Scopriamo insieme come orientarsi tra gli allentamenti e le modifiche programmate per le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare allentamenti tra gli svincoli Laurentina e puntina in direzione interna in centro città al pinciano via Veneto è chiusa da Porta Pinciana a via Boncompagni dalle 11 di oggi per le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo patroni della città chiuderà via Ostiense Tra via Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco previste modifiche per le linee 23669 792 NM B NM e i fine rallentamenti sulla Pontina tra gli svincoli del raccordo anulare e di Castel Romano in direzione mare https:storage.googleapis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-06-2025 ore 11:30

