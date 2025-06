Traffico Lazio del 28-06-2025 ore 17 | 30

Se vi trovate nel Lazio oggi, tenete presente che il traffico potrebbe essere intenso a causa delle celebrazioni di San Pietro e Paolo e dei grandi eventi in programma. La chiusura di via Ostiense e le restrizioni in zona Roma Olympico sono solo alcune delle misure temporanee per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati con InfomobilitĂ e luce verde per evitare sorprese e vivere al meglio questa giornata ricca di eventi e festeggiamenti.

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ domani si festeggiano i Santi Pietro e Paolo dalle 11 di questa mattina a Chiusa la via Ostiense Tra Viale Giustiniano Imperatore via Giulio Rocco l'interdizione alla transito si protrarrĂ sino alle prime ore di lunedì 30 giugno 120 mila le persone attese questa sera all'Olimpico per la seconda serata sold out del concerto di Vasco Rossi a tensione divieti di fermata e sosta presenti in tutta la zona prevista Inoltre temporanea chiusura modifica alla viabilitĂ sul lungotevere Diaz via del Foro Italico in direzione della Salaria e viale Boselli saranno possibili ulteriori chiusure durante l'entrata e l'uscita del pubblico lo stadio lo ricordiamo aggiungibile anche con 18 linee di bus in partenza dai diversi quadranti della cittĂ per le metropolitane ultime corse dai capolini a 1:30 di notte per la linea C invece dopo le è predisposto il servizio sostitutivo con autobus Infine per i lavori sulla linea ferroviaria Roma Napoli via Formia fino a domenica 6 luglio ci saranno variazioni cancellazioni di stazioni di percorso e corse con bus per i treni Intercity e del regionale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-06-2025 ore 17:30

In questa notizia si parla di: traffico - lazio - roma - attese

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

La lotta contro la droga non può essere abbandonata In occasione della Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i partecipanti e testimoni di un cammino difficile ma possibile: quello del riscatto. Vai su Facebook

Adsp mar Tirreno Centro Settentrionale, lieve calo dell'1,9% del traffico commerciale complessivo; Derby Lazio-Roma, via le auto fuori dall'Olimpico, dalle 16.30 lungotevere chiuso. Ponti blindati per separare gli ultrĂ ; ZTL Fascia Verde di Roma: via libera dalla Regione Lazio.

Esodo estivo: traffico intenso nel fine settimana lungo la rete ANAS - Il traffico intenso è previsto in entrata e in uscita da Roma, in direzione sud e lungo i principali itinerari turistici ... Si legge su msn.com

Traffico in aumento per le vacanze: weekend critico su strade e autostrade - Con l’arrivo dell’estate e la fine di giugno, si apre ufficialmente la stagione delle prim ... Segnala msn.com